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Tunceli'de trafo yandı, 100 dönüm ekili alan kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 17:08 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, merkeze bağlı Böğürtlen köyü yakınlarında elektrik trafosunun bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu çıkan yangında, 100 dönümlük buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, merkeze bağlı Böğürtlen köyü yakınlarında elektrik trafosunun bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu çıkan yangında, 100 dönümlük buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Böğürtlen köyündeki elektrik trafosu alev aldı. Trafodan sıçrayan kıvılcımların ekili alanlara sıçramasıyla yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylülerin ihbarıyla bölgeye Tunceli merkez ve Orman İşletme Müdürlüğü ile Mazgirt ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin ekili araziye yayılması üzerine askeri birlikler de bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Yoğun mücadele sonucu yangın kontrol altına alınırken, öğle saatlerinde de tamamen söndürüldü. Yangında, buğday ve arpa ekili yaklaşık 100 dönümlük alan kül oldu.

Bölgeye gelen Tunceli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışması yaptı. Ekiplerle birlikte gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, köylülerin yangının trafodan çıkan bir kıvılcımdan kaynaklandığı yönünde bilgi verdiğini belirterek, "Biz de yangını haber alınca belediye ve orman işletme ekiplerine haber verdik. İtfaiyeler geldi. Biz de olay yerine geldik. Köylüler ve jandarmamızın da desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Buğday ve arpa ekili 100 dönüm alanın yandığını tespit ettik. Gerekli tespitlerin yapılmasının ardından üreticilerimize gerekli desteği sağlayacağız" dedi.

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