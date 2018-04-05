Tunceli’deki operasyonda yeni gelişme: teröristlerden 2’si gri listede çıktı

Tunceli’nin Pülümür kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin 4 milyon ödüllü "kırmızı" listede olduğunun belirlenmesinin ardından 2’sinin de 300 bin lira ödüllü gri listede çıktı. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda, Pülümür kırsalında yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada aralarında kırmızı listede aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı Muş-1978 doğumlu Medeni Sayılgan ile birlikte toplam 7 BTÖ mensubu terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Çatışmada bir askerimiz kolundan yaralanmış olup tedavisi devam etmektedir" denildi.

Teröristlerden 2’side gri listede çıktı

Kırmızı listede 4 milyon lira ödülle aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı Muş-1978 doğumlu Medeni Sayılgan’ın terör örgütüne 1993 yılında katıldığı belirtilen açıklamanın devamında, “Birçok kanlı baskını organize ettiği anlaşılırken, teröristin, sözde Hatay-Amanos saha sorumlusuyken, 2010 yılında İskenderun’da 7 askerimizin şehit edilmesi ve Osmaniye-Kanlıgeçit Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Teğmenin eşi Pınar Akdağ’ın lojmanda şehit edilmesi olaylarını gerçekleştirdiği ayrıca güvenlik güçlerimizce 16 ayrı terör suçundan arandığı ortaya çıktı.

Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespiti çalışmalarında Soro Amed kod adlı, Mehmet Reber Çetin, Harun Munzur kod adlı Maşallah Malazgirt isimli iki bölücü terör örgütü mensubunun da terör arananlar gri listede 300 bin TL ödüllü listede yer aldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.