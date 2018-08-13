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Tünelde alev alan TIR kullanımalaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde otoyolda yanan TIR kullanılamaz hale geldi.

Tünelde alev alan TIR kullanımalaz hale geldi

OSMANİYE,(DHA)- OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde otoyolda yanan TIR kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 SBT 09 plakalı TIR, tünel içinden geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden ve ismi açıklanmayan TIR şoförü aracı yol kenarına çekerek aracı terk etti. Bu sırada alevler TIR'ı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR'ı kısa sürede söndürdü. Bu sırada otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangından sonra yol trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tünelde alev alan TIR kullanımalaz hale geldi

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