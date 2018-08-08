Tünelde otomobil alev aldı, zincirleme kaza yaşandı

ORDU'nun Perşembe ilçesinde tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın akrıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ordu'nun Peşembe ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik tüneli içinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Alevleri gören 4 araç sürücüsü, kontrolünü yitirdi, zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Alev alan otomobil yapılan müdahale ile söndürüldü.
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