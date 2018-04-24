Tunus’ta askeri uçak düştü: 2 ölü

Tunus Savunma Bakanlığı sözcüsü Tuğgeneral Belhassen Al-Waslati, Tunus’un Sfax kentinden 5 Kilometre meydana gelen kazada, Askeri eğitim uçağındaki 2 askerin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tunus’ta düşen Askeri eğitim uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti. Sfax Valisi Adel Al - Khubthaniye göre, Uçak gece bir eğitim tatbikatı sırasında düştü.