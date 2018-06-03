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Tüp hortumu pervaneye takılan dalgıç havasız kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 21:19 | Son Güncelleme

Tüp hortumu pervaneye takılan dalgıç havasız kalarak öldü

MARMARA ADASI (Balıkesir), (DHA)

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