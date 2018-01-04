HABER

Tüpten sızan gaz patladı çıkan yangında 3 öğrenci yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 21:36 | Son Güncelleme 7 saat önce

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da öğrenci apartında mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında 1 öğrenci yaralanırken, kendisini kurtarmak için gelen 2 arkadaşı ise dumandan etkilendi.

Olay öğle saatlerinde Yedişehitler Mahallesi 108'inci Cadde üzerindeki bir öğrenci apartında meydana geldi. Ahmet H.'nin kaldığı odada mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu yangın çıktı. Ahmet H. alevlerin arasında kalırken, patlama sesi ve yardım çağrılarını duyan arkadaşları Merve İ. ve Bedirhan K. ise kurtarmak için odaya girdi.Ahmet H., arkadaşlarının yardımıyla binadan çıkartılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de vücudunda hafif derecede yanıklar oluşan Ahmet H. ile dumandan etkilenen Merve İ. ve Bedirhan K.'yi ambulanslarla hastaneye götürdü.

Ahmet H.'nin Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisi sürerken, Merve İ. ve Bedirhan K. ise özel bir hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Yangın sonrası apart daire kullanılamaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Diyanet'ten bir açıklama daha: Evlilik yaşı en az...

Diyanet'ten bir açıklama daha: Evlilik yaşı en az...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor

'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor

Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...

Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.