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Tüpten sızan gazdan zehirlenen genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen Taşkın Yalçın (20), yaşamını yitirdi.  Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7163 Sokak'ta meydana geldi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen Taşkın Yalçın (20), yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7163 Sokak'ta meydana geldi. Taşkın Yalçın'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, polise başvurdu. İhbar üzerine Yalçın'ın oturduğu eve gelen ekipler, kapıyı çilingire açtırdı. Eve giren ekipler, Yalçın'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yalçın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yalçın'ın, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi. Ailesinin, yakınlarının düğünü için Artvin'e gittiği öğrenilen Taşkın Yalçın'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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