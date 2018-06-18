Tur midibüsünün çarptığı traktörün sürücüsü ve eşi kurtarılamadı

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde geçen Cumartesi günü turist kafilesini taşıyan midibüsün çarptığı traktörün sürücüsü Mehmet Öztürk ile yanında bulunan eşi Fatma Öztürk, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, geçen Cumartesi günü, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü öğle saatlerinde, Ankara-Konya karayolunun 53'üncü kilometresi, Bezirhane Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Nevşehir'in Kapadokya bölgesine Güney Koreli 18 kişilik turist kafilesini taşıyan ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 34 TP 5093 plakalı midibüs, iddiaya göre, tali yoldan karayoluna aniden çıkarak devrilen Mehmet Öztürk yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada, traktör sürücüsü Mehmet Öztürk ile yanında bulunan eşi Fatma Öztürk ve midibüste bulunan Güney Koreli adı öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Traktör sürücüsü Mehmet Öztürk ile eşi Fatma Öztürk, tedavi gördükleri hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Öztürk'ün cenazesi, Emirler Mahallesi'nde toprağa verilirken, eşi Mehmet Öztürk'ün yarın öğle namazı sonrasında Mahmatlı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Midibüs sürücüsünün gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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