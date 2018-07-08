Tur minibüsü traktöre çarptı: 6'sı turist, 8 yaralı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, arkasında ilaçlama pompası takılı traktöre tur transfer minibüsü çarptı, 6'sı turist, 8 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Muğla- Fetniye karayolu Ortaca ilçesi yakınlarında meydana geldi. Marmaris'ten aldığı Rus turistleri, Dalaman Havalimanı'na götürmek üzere yola çıkan Suat Yıldırım yönetimindeki 31 M 3027 plakalı tur transfer minibüsü, arkasında ilaçlama pompası takılı olan Ali Osman Demir (38) yönetimindeki 48 D 0108 plakalı traktöre arkadan çarpıp, devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Ali Osman Demir, yanında çamurluğun üzerinde yolculuk yapan oğlu Alperen Demir (10) ile minibüsteki 6 Rus turist yaralandı. Minibüsteki yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Ortaca Devlet Hastanesi ve Ortaca'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan Rus turistler, ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Traktör sürücüsü ile oğlunun durumlarının ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Yıldırım, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, polis soruşmanın sürdüğünü bildirdi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, yaklaşık 2 saat sonra, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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