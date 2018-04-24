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Tur otobüsü alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 18:22 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde meydana geldi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde meydana geldi. Edremit istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan Ömer T. idaresindeki 34 DP 3604 plakalı tur otobüsü Ayvacık Nusratlı rampalarında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede otobüsü sararken gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Yolcuların panik yaşadığı yangına, Ayyacık’ın Küçükkuyu beldesi İtfaiye ekiplerinin yanısıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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