HABER

Tur otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 46 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 12:29 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesi yakınlarında tur otobüsünün park halindeki TIR'a çarptığı kazada, otobüs şoförü Volkan Temel (35) öldü, 2'si ağır, 46 yolcu yaralandı.

Tur otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 46 yaralı

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesi yakınlarında tur otobüsünün park halindeki TIR'a çarptığı kazada, otobüs şoförü Volkan Temel (35) öldü, 2'si ağır, 46 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Isparta- Konya karayolunun Şarkikaraağaç ilçesi Göksöğüt mevkiinde meydana geldi. Burdur'un Bucak ilçesinden Konya Mevlana gezisine gidenleri taşıyan Volkan Temel (35) yönetimindeki 07 AAP 189 plakalı tur otobüsü, yol kenarında park halindeki 42 CVC 49 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, 47 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan sürücü Volkan Temel, Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, Şarkikaraağaç, Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı. Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan otobüs şoförü Volkan Temel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Tur otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 46 yaralıTur otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 46 yaralı

Yasak aşk cinayetinde şok ifade! Yasak aşk cinayetinde şok ifade!
Muharrem İnce, 1. Meclis'ten seslendi: 01:30'da mitinglerimiz olacakMuharrem İnce, 1. Meclis'ten seslendi: 01:30'da mitinglerimiz olacak
İnternette en çok bakın neler aranıyorİnternette en çok bakın neler aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.