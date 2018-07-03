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Turcoin soruşturmasında 5 kişi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

SADUN KAYA VE MUHAMMET SATIROĞLU TUTUKLANDI Kocaeli'de yerli kripto para 'Turcoin' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Turcoin' in yaratıcısı Sadun Kaya ile Hipper A.Ş.'den ortağı olan Muhammet Satıroğlu tutuklandı.

SADUN KAYA VE MUHAMMET SATIROĞLU TUTUKLANDI

Kocaeli'de yerli kripto para 'Turcoin' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Turcoin' in yaratıcısı Sadun Kaya ile Hipper A.Ş.'den ortağı olan Muhammet Satıroğlu tutuklandı. Eskişehir'deki soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Muhammet Satıroğlu, adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Kocaeli'de devam eden soruşturma kapsamında Muhammet Satıroğlu da gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Sadun Kaya ile Muhammet Satıroğlu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

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