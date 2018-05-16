Turgutlu'da adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelisi serbest kaldı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesi ve 3 ilde, FETÖ/PDY’ye düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kadın şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Mayıs Cuma günü, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün 'kadın yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanan ve 'mütevelli sorumlu abla'lardan oluşan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Turgutlu merkezli Balıkesir, Muğla ve Uşak'ta 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Z.O. (36), B.C. (44), U.K. (58), H.Ş. (43), A.Ç. (63), Z.A. (31), N.E. (44) ve S.K. (38) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerden bugün adliyeye sevk edilen S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 7 kadın şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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