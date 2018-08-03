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Turgutlu'da otluk ve zeytinlik alanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki otluk ve zeytinlik alanda başlayan yangın, ormanlık bölgeye sıçramadan orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki otluk ve zeytinlik alanda başlayan yangın, ormanlık bölgeye sıçramadan orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Turgutlu'ya bağlı Bozkır ve Çatalköprü mahalleleri arasında kalan otluk ve zeytinliklerin bulunduğu alanda, bugün saat 16.30'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen duman ve alevleri fark edenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangına 15 arazöz, 3 helikopter, 5 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin yogun çabasıyla yangın, ormanlık bölgeye sıçramadan 1.5 saat içerisinde söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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