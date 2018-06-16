Turist midibüsü ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde turist taşıyan midibüs ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Konya karayolunun 53'üncü kilometresi, Gölbaşı İlçesine bağlı Bezirhane Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Nevşehir'e Güney Koreli turist kafilesini taşıyan, sürücüsü belirlenemeyen 34 TP 5093 plakalı midibüs, Mehmet Öztürk yönetimindeki traktör ile çarpıştı. Kazada, traktör sürücüsü Mehmet Öztürk ile yanında bulunan eşi Fatma Öztürk ve midibüste bulunan Güney Koreli bir çocuk yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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