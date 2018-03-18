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Turizmci Atınç Gür, evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 19:02 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan turizmci Atınç Gür (41), evinde ölü bulundu.

Turizmci Atınç Gür, evinde ölü bulundu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan turizmci Atınç Gür (41), evinde ölü bulundu. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği sanılan Gür'ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Türkiye'den Yunan Adaları'na turist taşıyan ilk feribot işletmecisi şirketin yöneticisi, evli ve 1 çocuk babası Atınç Gür'den haber alamayan yakınları, evine gitti. Kapıyı açan olmayınca pencere camı kırılıp, içeri girildiğinde Gür'ün yatağında hareketsiz yattığı görüldü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü sanılan Gür'ün cansız bedeni, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ve Kuşadası'nın önemli turizmcileri, morga gelerek, Gür'ün ağabeyi Abdullah Gür'e 'başsağlığı' dileğinde bulundu. Savcının hastane morgundaki incelemesinin ardından Gür'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Atınç Gür'ün cenazesinin, otopsinin ardından yarın öğle vakti Kuşadası Kaleiçi Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.
Öte yandan Gür'ün babası Temel Gür de 16 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

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Turizmci Atınç Gür, evinde ölü bulunduTurizmci Atınç Gür, evinde ölü bulunduTurizmci Atınç Gür, evinde ölü bulunduTurizmci Atınç Gür, evinde ölü bulundu

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