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Türk askeri Afrin’de gece güvenliğini sağlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 11:39 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezini teröristlerden temizleyen Türk askeri gece güvenliğini sağlıyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezini teröristlerden temizleyen Türk askeri gece güvenliğini sağlıyor. Afrin halkı, devriye görevindeki askerlere evlerinin balkonlarından sevgi gösterisinde bulunuyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezi harekatın 58’inci gününde terör unsurlarından temizlendi. İlçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından tuzaklanan mayın ve patlayıcıları temizleme çalışmaları da devam ediyor. İlçe merkezinin alınmasının ardından Mehmetçik, Afrin halkının can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirleri arttırdı. TSK unsurları, ilçe merkezinde gece güvenliğini de sağlıyor. Afrin halkı da devriye görevinde bulunan askerlere, evlerinin balkonundan sevgi gösterilerinde bulunuyor. Türk askeri, zırhlı araçlarla gerçekleştirdiği devriye görevi sırasında kendilerini izleyen Afrin halkına el sallarken, Afrin halkı da Türk askerine aynı şekilde selam verdi.

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