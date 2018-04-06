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Türk askeri heyeti yeni kontrol noktaları için Hama’nın kuzeyinde

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 15:01 | Son Güncelleme

Türk askeri heyeti, 12 araçtan oluşan bir konvoyla yeni gözlem noktaları oluşturmak için Hama’nın kuzey bölgelerine gitti.Türk askeri heyeti, 12 araçtan oluşan bir konvoyla Türkiye - Suriye sınırında bulunan Kafr Lusin köyünden Suriye’ye girerek keşif görevine başladı.

Türk askeri heyeti, 12 araçtan oluşan bir konvoyla yeni gözlem noktaları oluşturmak için Hama’nın kuzey bölgelerine gitti.
Türk askeri heyeti, 12 araçtan oluşan bir konvoyla Türkiye - Suriye sınırında bulunan Kafr Lusin köyünden Suriye’ye girerek keşif görevine başladı. Heyetin Astana anlaşması uyarınca yeni gözlem noktaları kurmak için Hama’ya bağlı Han Şeyhun, Murak, Lahaya, Kafr Zita, Al Sayyat bölgelerine gideceği bildirildi.

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