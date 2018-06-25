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Türk bayrağı asılı markete taşlı sopalı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 02:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Türk bayrağı asılı market, yaklaşık 30 kişilik grubun taşlı sopalı saldırısına uğradı.

Türk bayrağı asılı markete taşlı sopalı saldırı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Türk bayrağı asılı market, yaklaşık 30 kişilik grubun taşlı sopalı saldırısına uğradı. Olay sırasında markette bulunan market sahibi ve yakınları ise canını zor kurtardı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan Nuri Zeybek'e (55) ait Zeybekoğlu adlı markette meydana geldi. Nuri Zeybek, iddiaya göre iş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada konvoy yaparak market önünden geçen yaklaşık 30 kişilik grup, camda asılı bulunan Türk bayraklarını görünce durdu. Ellerinde bulunan sopalarla güvenlik kameralarını kıran saldırganlar, daha sonra taş ve sopalarla işyerini kullanılmaz hale getirdi. Olay sırasında içeride bulunan market sahibi Nuri Zeybek ve yakınları ise canını zor kurtardı. Bir süre sonra dışarı çıkan saldırganlar, araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.
Başından geçen olayın şokunu gözyaşlarıyla anlatan Nuri Zeybek, "Türk bayrağını asılı görünce durup taş ve sopalarla saldırdılar. Canımızı zor kurtardık" dedi. İhbarın ardından soruşturma başlatan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Türk bayrağı asılı markete taşlı sopalı saldırıTürk bayrağı asılı markete taşlı sopalı saldırı

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