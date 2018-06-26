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Türk bayrağı asılı marketi yakmak istemişler -1

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 15:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 24 Haziran gecesi Türk bayrağı asılı marketi taşlayan 30 kişilik grubun, aynı gece iş yerini yakma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 24 Haziran gecesi Türk bayrağı asılı marketi taşlayan 30 kişilik grubun, aynı gece iş yerini yakma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, 24 Haziran gecesi saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan Nuri Zeybek'e (55) ait Zeybekoğlu adlı markette meydana geldi. Nuri Zeybek iş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada, konvoy halinde market önünden geçen yaklaşık 30 kişilik grup, camda asılı Türk bayraklarını görünce durdu. Yerden ve araçlardan aldıkları taşları iş yerine atmaya başlayan saldırganlar, markette büyük maddi hasara yol açtı. Olay sırasında Nuri Zeybek ve yakınları ise market içerisine kaçarak canlarını zor kurtardı. Saldırganlar bir süre sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

İLK SALDIRIDA YAKMAK İSTEMİŞLER

Yaşananları anlatan Nuri Zeybek, bu olaydan 10 dakika kadar önce de aynı grubun saldırısına uğradıklarını söyledi. Grubun ilk saldırıda içeriye benzin bidonu ile maytap attığını söyleyen Zeybek, saldırganların iş yerini yakmaya çalıştığını kaydetti. Nuri Zeybek, marketi kapatıp gitmeye hazırlanırken saldırıya uğradıklarını belirtti.

Nuri Zeybek'in oğlu Fatih Zeybek ise "Türk bayrağını açmamızdan dolayı taşlı sopalı saldırıya uğradık. İlk saldırıda maytapla birlikte benzin bidonu attılar. Bidon patlasaydı büyük bir facia yaşanabilirdi. Faillerin bulunmasını istiyoruz. Suçlu kimse cezasını çeksin" diye konuştu.

Markete saldırı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önüne araçlarıyla gelen kalabalık gruptakilerin, kısa duraklamanın ardından araçlardan ve yerden aldıkları taşlarla iş yerine saldırdıkları görülüyor.

Saldırıyla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına alan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekiplerinin, diğerlerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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