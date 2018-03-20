Türk bayrağına hakaret eden YPG’li tutuklandı

Adana’da, Türk bayrağının üzerine basarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan YPG’li tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından 2014 yılında Lübnan’da Türk bayrağının üzerine bastığı fotoğrafı paylaşan Suriye uyruklu YPG’li Said Hacı Hüseyin’in Ceyhan ilçesinde olduğunu tespit etti.
Şahsın ikamet ettiği adrese operasyon düzenleyen polis, Said Hacı Hüseyin’i gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen Said Hacı Hüseyin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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