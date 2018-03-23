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Türk bayrağına saygısızlıktan tutuklanan Suriyeli: "Türk halkından özür diliyorum"

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 09:43 | Son Güncelleme

Lübnan’da 4 yıl önce Nevruz gösterileri sırasında Türk bayrağının üzerine bastığı iddiasıyla Adana’nın Ceyhan ilçesinde yakalanıp tutuklanan zanlının ifadesinde, "YPG Kürtleri zorla Nevruz’a götürdü, Türk halkından özür diliyorum" dediği öğrenildi.Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yıl önce Lübnan’daki Nevruz gösterileri sırasında bir otobüsün basamaklarında Türk bayrağının üzerine bastığı öne sürülen ve görüntüsü sosyal medyada yayınlanan şüphelinin ilçede olduğunu belirledi.

Lübnan’da 4 yıl önce Nevruz gösterileri sırasında Türk bayrağının üzerine bastığı iddiasıyla Adana’nın Ceyhan ilçesinde yakalanıp tutuklanan zanlının ifadesinde, "YPG Kürtleri zorla Nevruz’a götürdü, Türk halkından özür diliyorum" dediği öğrenildi.
Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yıl önce Lübnan’daki Nevruz gösterileri sırasında bir otobüsün basamaklarında Türk bayrağının üzerine bastığı öne sürülen ve görüntüsü sosyal medyada yayınlanan şüphelinin ilçede olduğunu belirledi. Bir su dağıtım firmasında çalıştığı tespit edilen Said Hacı H. (25) polis ekiplerince yakalandı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, "Türk bayrağına saygısızlık" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde aslen Suriye’nin Ayn El Arap Bölgesi’nden olduğunu, Suriye’deki olaylar başlamadan önce 2012 yılında çalışmak üzere Lübnan’a gittiğini, burada lokantalarda çalıştığını, Suriye’deki olaylardan dolayı ailesinin 2014 yılında Türkiye’ye geldiğini, kendisinin ise 2015 yılında Türkiye’ye geldiğini söylediği öğrenildi. Said Hacı H. ifadesinde şunları kaydetti:
"Bana göstermiş olduğunuz fotoğraftaki kişi benim. Bu fotoğraf Lübnan’da çalışırken çekilmiş bir fotoğraftır. Lübnan Devleti’nde YPG örgütü gibi bir örgüt bulunmaktadır. Bu örgüt Nevruz kutlamasına orada bulunan Kürtleri zorla götürüyordu. Ben de örgütün zorlaması ile Nevruz kutlamasına gittim. Türk bayrağını minibüsün merdivenine kimin serdiğini bilmiyorum ben sermedim. Bu fotoğrafı kimin çektiğini bilmiyorum. Minibüste bulunan kişiler minibüsten inerken merdivende serili bayrağın üzerine basarak resim çektiriyordu. Ben de diğerleri gibi bayrağa basarak minibüsten indim. Yaptığım bu hareketten dolayı Türk halkından özür diliyorum çok pişmanım."

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