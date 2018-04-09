Türk bayrağını çöpten alan işçi ödüllendirildi

Gülümseten durum 7 Nisan Cumartesi günü Barbaros Mahallesinde Atatürk Caddesi Arkeoloji Müzesi’nin kavşağında meydana geldi. Görevi başında olan bir temizlik görevlisi çöp konteynırını kamyona yerleştirip boşalttı. Daha sonra kim tarafından atıldığı belli olmayan Türk bayrağını fark eden temizlik işçisi önce bayrağı öptü, sonra da güzelce katlayarak cebine koydu. Bu fotoğraf ise kırmızı ışıkta bekleyen Çanakkaleli seramik sanatçısı Burak Çiftci tarafından cep telefonuyla çekildi. Paylaşılan fotoğraf sonrası İbrahim Türker'in bu davranışı vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Sosyal medya hesaplarından fotoğrafı paylaşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Çöpe atılmış bayrağı alıp, katlayıp cebine koyan emekçi arkadaşım gözlerinden öpüyorum. Bu duyarlılığı fark edip görüntüleyen duyarlı hemreşime de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, güzelce katlayarak cebine koyan İbrahim Türker'i altınla ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi bulunan Türk bayrağıyla ödüllendirdi.