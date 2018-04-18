Türk Bayrağını indirenleri yakalayan polislere ödül

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de bulunan bir işyerinin önünde asılı bulunan Türk Bayrağını indiren şüpheli R.B.’nin kısa sürede yakalanmasında emeği geçen Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi.
İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana gelen olayda, bir işyerinin önünde asılı bulunan Türk Bayrağı, şüpheli R.B. tarafından gece geç saatlerde yumruklanarak indirilmiş, şüpheli R.B. işyeri ve MOBESE kameralarında yapılan inceleme ve yapılan titiz çalışmalar sonucunda, kısa sürede yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
Türk Bayrağına yumruk atan saldırganı yakalayan polisleri çeyrek altınla ödüllendiren Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, personelin kısa sürede olayın failini yakalanmasının önemli olduğunu söyledi.
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