Antalya’nın Alanya ilçesinde gönderdeki Türk bayrağını indirmeye çalışan üniversite öğrencisi linç edilmek istendi. Linçten yine çevredekiler tarafından kurtarılarak polise teslim edilen gencin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Alanya Otogarı’nda meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler ve belediye çalışanları, şahsı bulunduğu yerden indirerek linç etmek istedi. Linçten yine çevredekiler tarafından kurtarılan şahsı vatandaşlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polise teslim etti. Olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın isminin Azim Yaşar A. (23) olduğu ve Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Azim Yaşar A., emniyetteki işlemlerinin ardından Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
“Kendisini mehdi ilan etmiş”
Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Alanya Otogarı’nda bu sabah saatlerinde üniversitemizde eğitim görmekte olan Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Azim Yaşar A. tarafından elim bir girişimde bulunularak, şanlı bayrağımıza kabul edilemez bir saygısızlıkta bulunulmuştur. Kendisini mehdi ilan eden ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan ancak asla mazereti ve açıklaması bulunmayan elim vakayı şiddetle kınar, adli ve kolluk kuvvetlerine intikal etmiş olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla ilan ederiz” denildi.
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