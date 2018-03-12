HABER

Türk bayrağını indirmeye çalışan üniversite öğrencisi linç edilmek istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 18:56 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde gönderdeki Türk bayrağını indirmeye çalışan üniversite öğrencisi linç edilmek istendi.

Türk bayrağını indirmeye çalışan üniversite öğrencisi linç edilmek istendi

Antalya’nın Alanya ilçesinde gönderdeki Türk bayrağını indirmeye çalışan üniversite öğrencisi linç edilmek istendi. Linçten yine çevredekiler tarafından kurtarılarak polise teslim edilen gencin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Alanya Otogarı’nda meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler ve belediye çalışanları, şahsı bulunduğu yerden indirerek linç etmek istedi. Linçten yine çevredekiler tarafından kurtarılan şahsı vatandaşlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polise teslim etti. Olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın isminin Azim Yaşar A. (23) olduğu ve Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Azim Yaşar A., emniyetteki işlemlerinin ardından Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

“Kendisini mehdi ilan etmiş”
Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Alanya Otogarı’nda bu sabah saatlerinde üniversitemizde eğitim görmekte olan Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Azim Yaşar A. tarafından elim bir girişimde bulunularak, şanlı bayrağımıza kabul edilemez bir saygısızlıkta bulunulmuştur. Kendisini mehdi ilan eden ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan ancak asla mazereti ve açıklaması bulunmayan elim vakayı şiddetle kınar, adli ve kolluk kuvvetlerine intikal etmiş olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla ilan ederiz” denildi.

Türk bayrağını indirmeye çalışan üniversite öğrencisi linç edilmek istendi

Türk bayrağını indirmeye çalışan üniversite öğrencisi linç edilmek istendi

Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktıFETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
Belediyede yasak aşk cinneti!Belediyede yasak aşk cinneti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

İlginizi Çekebilir

Hamile kaldıkları için işten çıkarıldılar!

Hamile kaldıkları için işten çıkarıldılar!

Taksicilerden adliye önünde UBER eylemi

Taksicilerden adliye önünde UBER eylemi

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Lise öğrencisinin hayatını kabusa çeviren 30 yaşındaki zanlıya 7 yıl 9 ay hapis istendi

Lise öğrencisinin hayatını kabusa çeviren 30 yaşındaki zanlıya 7 yıl 9 ay hapis istendi

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yerındedır atın gıtsın
Diğer Haberler
Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.