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Türk bayrağını indirmeye çalışınca linç edilmek istendi 2

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 07:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gönderdeki Türk bayrağını indirmeye çalışan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişi, linç edilmek istendi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gönderdeki Türk bayrağını indirmeye çalışan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişi, linç edilmek istendi. Linçten çevredekiler tarafından kurtarılan kişi gözaltına alındı. Alanya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, peronların bulunduğu yerde dikili göndere çıkarak Türk bayrağını indirmeye çalıştı. Durumu gören çevredekiler, adı öğrenilemeyen kişiyi saplı fırça ve buldukları eşyaları atarak indirmeye çalıştı. Bir süre sonra inen kişi, linç edilmek istendi. Yerde tekmelenen kişiyi ise yine çevredekiler kurtardı. Kalabalığın elinden alınan şüpheli, olay yerine gelen polise ekiplerine teslim edildi. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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