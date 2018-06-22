Türk bayrağını yere attığı iddia edilen kişi darp edildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, MHP standına saldıran ve Türk Bayrağı’nı yere attığı iddia edilen bir kişi darp edildi. Kanlar içinde kalan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Düzce şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. MHP’nin seçim standına giden ve alkollü olduğu öne sürülen B.Z., iddiaya göre stantta bulunan Türk bayrağını alarak yere attı. Bu sırada araya giren görevliler, uyarıda bulundu. Cebinde bulunan bıçağı çıkararak stant görevlilerini tehdit ettiği iddia edilen kişi, görevliler ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesi ile tepkili kalabalığın elinden alınan B.Z. polis aracına bindirildi. Etrafta bulunan ve olaya şahit olan vatandaşlar, polise şahsın Türk bayrağını yere attığını söyledi.

Kanlar içerisinde kalan kişi, polis ekiplerince tedavisi için Atatürk Devlet Hastanesi’ne ardından ise sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. B.Z.'nin darp edildiği anlar ise kameralara yansıdı.

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