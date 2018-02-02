HABER

Türk Eczacılar Birliği: Türk Tabipleri Birliği yöneticileri serbest bırakılmalı

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 17:09 | Son Güncelleme

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRK Eczacılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, "İçeriğine katılıp katılmamamızdan bağımsız olarak, yine bir sağlık meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin yaptıkları açıklamadan dolayı gözaltına alınmasının demokratik hukuk devleti ve evrensel insan hakları ilkelerini zedeleyen bir uygulama olduğu kanaatindeyiz" denildi.

Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, toplumu ilgilendiren tüm olaylara ilişkin görüş bildirmek, açıklamalarda ve uyarılarda bulunmanın birlik olarak tarihsel sorumluluklarından biri olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşamın ve yaşatmanın önemini bilen bir sağlık meslek örgütü olarak, yıllardan beri büyük acı ve üzüntüler yaşamamıza sebebiyet vermiş olan teröre karşı yürütülen operasyonlarda tarafımız hiç kuşkusuz ülkemizin ve ulusumuzun yanıdır.

İçeriğine katılıp katılmamamızdan bağımsız olarak, yine bir sağlık meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin yaptıkları açıklamadan dolayı gözaltına alınmasının demokratik hukuk devleti ve evrensel insan hakları ilkelerini zedeleyen bir uygulama olduğu kanaatindeyiz. Bu bağlamda Türk Tabipleri Birliği yöneticileri öncelikle serbest bırakılmalı ve soruşturma evrensel hukuk normlarında yürütülmelidir."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.