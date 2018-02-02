Türk Eczacılar Birliği: Türk Tabipleri Birliği yöneticileri serbest bırakılmalı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRK Eczacılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, "İçeriğine katılıp katılmamamızdan bağımsız olarak, yine bir sağlık meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin yaptıkları açıklamadan dolayı gözaltına alınmasının demokratik hukuk devleti ve evrensel insan hakları ilkelerini zedeleyen bir uygulama olduğu kanaatindeyiz" denildi.
Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, toplumu ilgilendiren tüm olaylara ilişkin görüş bildirmek, açıklamalarda ve uyarılarda bulunmanın birlik olarak tarihsel sorumluluklarından biri olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Yaşamın ve yaşatmanın önemini bilen bir sağlık meslek örgütü olarak, yıllardan beri büyük acı ve üzüntüler yaşamamıza sebebiyet vermiş olan teröre karşı yürütülen operasyonlarda tarafımız hiç kuşkusuz ülkemizin ve ulusumuzun yanıdır.
İçeriğine katılıp katılmamamızdan bağımsız olarak, yine bir sağlık meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin yaptıkları açıklamadan dolayı gözaltına alınmasının demokratik hukuk devleti ve evrensel insan hakları ilkelerini zedeleyen bir uygulama olduğu kanaatindeyiz. Bu bağlamda Türk Tabipleri Birliği yöneticileri öncelikle serbest bırakılmalı ve soruşturma evrensel hukuk normlarında yürütülmelidir."
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