HABER

Türk elçiliğine saldıran 4 şüpheli aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

Danimarka Polisi, Türkiye’nin Danimarka Büyükelçiliği binasına saldırıda bulunan 4 şüphelinin arandığını bildirdi.Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın Hellerup semtinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik binası dün gece molotof kokteyliyle saldırıya uğradı.

Danimarka Polisi, Türkiye’nin Danimarka Büyükelçiliği binasına saldırıda bulunan 4 şüphelinin arandığını bildirdi.
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın Hellerup semtinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik binası dün gece molotof kokteyliyle saldırıya uğradı. Gece 02.54 sularında Rosbaekvej/Vesteragervej sokakların kesiştiği köşede bulunan büyükelçilik binasına 4 adet molotof kokteyli atıldığı belirtilirken, polis 4 saldırganın arandığını açıkladı.
Türk Büyükelçilik binasına atılan molotof kokteylinin, Büyükelçi Uğur Kenan İpek’in çalışma odasının bulunduğu birinci kattaki pencereye özellikle atılması dikkat çekti. Büyükelçilik binasının hemen yanında bulunan Konsolosluk binasına herhangi bir saldırı olmazken, binada yanmadan ötürü hasar olduğu belirtildi.
Kopenhag polisinden Henrik Moll medyaya yaptığı açıklamada, Büyükelçilik binasına molotof kokteyli atıldığı sırada devriye gezen bir polis arabasının eşkâllerini göremediği iki kişinin kaçtığını gördüğünü, onları takip etmek yerine yangının yayılmaması için söndürmeye odaklandıklarını söyledi. Polis bu sabah yaptığı yeni bir açıklamada, büyükelçilik binasına 4 molotof kokteylin atıldığını ve 4 kişinin arandığını belirtti.
Saldırganların eşkâlleri konusunda Büyükelçilik binasıyla birlikte çevrede mevcut binalarda bulunan tüm kameraların toplanmaya başlandığını belirten polis yetkilileri, saldırıyı yapanların kim olduğunu ve ne amaçla yapıldığını şimdiden söylemenin erken olduğunu bildirdi.
Tren seferleri durdu
Türkiye Büyükelçiliği binasına yapılan molotof kokteylli saldırı sonrası, binaya yakın olan Svanemöllen istasyonundan tüm tren seferleri sabah 06.00’ya kadar durduruldu.
Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Kenan İpek bir açıklama yapmazken, polis elçilik binası etrafında sıkı güvenlik önlemleri alırken saldırganların yakalanması için harekete geçildiğini bildirdi.

Dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı geldiDikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı geldi
Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!
Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.