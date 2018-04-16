Türk Konsolosluğuna saldırı planlayan 4 kişi tutukladı

Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan Türk Konsolosluğuna yönelik saldırı hazırlığında olan 4 kişi tutuklandı.
Hollanda savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rotterdam’daki Türk Konsolosluğuna saldırı planlayan 4 erkek zanlının tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, 4 zanlının da Fas kökenli Hollandalı olduğu ifade edilirken, saldırı planının 2017’de tutuklanan bir kişinin telefon dinlenmesinde elde edilen ses kayıtlarında ortaya çıktığı aktarıldı. Üç kişinin bu hafta hakim karşısına çıkarılacağı, dördüncü kişinin ise Belçika’da yakalandığı kaydedildi.
Macron'un Türkiye iddiasına Rusya'dan cevap: Operasyon bizi bölmedi
Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi
Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama
Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi
Son dakika! İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Rize'de ağızları açık bırakan ev!
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir
Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti
Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum