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Türk Konsolosluğuna saldırı planlayan 4 kişi tutukladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan Türk Konsolosluğuna yönelik saldırı hazırlığında olan 4 kişi tutuklandı.Hollanda savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rotterdam’daki Türk Konsolosluğuna saldırı planlayan 4 erkek zanlının tutuklandığı kaydedildi.

Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan Türk Konsolosluğuna yönelik saldırı hazırlığında olan 4 kişi tutuklandı.
Hollanda savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rotterdam’daki Türk Konsolosluğuna saldırı planlayan 4 erkek zanlının tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, 4 zanlının da Fas kökenli Hollandalı olduğu ifade edilirken, saldırı planının 2017’de tutuklanan bir kişinin telefon dinlenmesinde elde edilen ses kayıtlarında ortaya çıktığı aktarıldı. Üç kişinin bu hafta hakim karşısına çıkarılacağı, dördüncü kişinin ise Belçika’da yakalandığı kaydedildi.

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