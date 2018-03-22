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Türk öğrencilere yapılan ırkçı saldırıya hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 13:46 | Son Güncelleme

Polonya’nın Opole şehrinde mahkeme, Türk öğrencilere yapılan ırkçı saldırıyı affetmedi.

Polonya’nın Opole şehrinde mahkeme, Türk öğrencilere yapılan ırkçı saldırıyı affetmedi. Mahkeme, 4 Polonyalıya 1 yıl hapis cezası ve 6’şar bin zloti tazminat ödemeye mahkum etti.
Polonya’nın güneybatısında yer alan Opole şehrindeki Bölge Mahkemesi, Türk öğrencilere saldıran 4 Polonyalıyı mahkum etti. Irkçı motife dayanan saldırı 2016 yılı Aralık ayında meydana geldi. Buna göre Opole merkezinde bir lokalde eğlenen saldırganlardan biri, daha sonra lokale gelen 2 Türk öğrencinin yanına giderek kafasında bardak kırılıp kırılmamasını isteyip istemediğini sordu ve hemen ardından elindeki cam bardakla öğrencinin başına vurdu. Bunun üzerine mağdur öğrenciler hızla lokali terk ederken, olay tarihinde 19-22 yaşlarında olan Kevin S., Dawid M., Dominik F. ve Krzysztof Z. adındaki saldırganlar bu iki öğrenciyi kovalamaya başladı. Opole Üniversitesi Öğrenci Yurtları’nın bulunduğu bölgeye gelen saldırganlar burada bir başka 4 Türk öğrenciye rastladı. İlkin öğrencilere küfreden, ırkçı hakaretlerde bulunan saldırganlar daha sonra bu 4 öğrenciyi darp etti. Olay yerinden kaçan saldırganlar polisin çalışması sonrası yakalandı ve haklarında dava açıldı. Opole Bölge Mahkemesi’nde bir yılı aşkındır süren davada bugün karar çıktı. Saldırganların ırkçı motifle olayı gerçekleştirdiklerine hükmeden mahkeme heyeti, 4 Polonyalıyı 1 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, saldırganlara verilen cezasını 3 yıl ertelerken, saldırganların her birini de 6 bin zloti (yaklaşık 1500 euro) tazminata mahkum etti.

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