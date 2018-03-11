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Türk özel jeti İran'da düştü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 19:04 | Son Güncelleme

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jetin İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştüğünü duyuruldu.

İSTANBUL, (DHA)- BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jetin İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştüğünü duyuruldu.
Özel jetin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden İstanbul'a geldiği belirtildi.

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