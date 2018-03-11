Türk özel jeti İran'da düştü (2)

'UÇAKTAKİ 11 KİŞİDEN KURTULAN OLMADI'
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden İstanbul'a geldiği belirtilen özel jette, 11 kişinin olduğunu ve kurtulan olmadığını bildirdi. IRNA, uçağın düştüğü alana arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin de uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Hakan Tekin uçağın neden düştüğüne yönelik şu anda herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı, İran hava sahasında Türk jetinin düştüğüne dair bilgileri teyit etti.
Uçağın, Başaran Holding'e ait olduğu belirtildi.
Ekber KARABAĞ/TAHRAN, (DHA)
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