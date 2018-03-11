HABER

Türk özel jeti İran'da düştü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 19:30 | Son Güncelleme

'UÇAKTAKİ 11 KİŞİDEN KURTULAN OLMADI' İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden İstanbul'a geldiği belirtilen özel jette, 11 kişinin olduğunu ve kurtulan olmadığını bildirdi.

Türk özel jeti İran'da düştü (2)

'UÇAKTAKİ 11 KİŞİDEN KURTULAN OLMADI'
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden İstanbul'a geldiği belirtilen özel jette, 11 kişinin olduğunu ve kurtulan olmadığını bildirdi. IRNA, uçağın düştüğü alana arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin de uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Hakan Tekin uçağın neden düştüğüne yönelik şu anda herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı, İran hava sahasında Türk jetinin düştüğüne dair bilgileri teyit etti.
Uçağın, Başaran Holding'e ait olduğu belirtildi.

Ekber KARABAĞ/TAHRAN, (DHA)

İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

ATAK helikopteri tanıtıldı

ATAK helikopteri tanıtıldı

Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü tutuklandı (2)

Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü tutuklandı (2)

Ordu’da kıraathaneye silahlı saldırı

Ordu’da kıraathaneye silahlı saldırı

Akçakoca’da otomobil ile taksi çarpıştı: 5 yaralı

Akçakoca’da otomobil ile taksi çarpıştı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.