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Türk özel jeti İran'da düştü (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 22:03 | Son Güncelleme

UÇAKTA BULUNANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Dubai'den Türkiye'ye gelirken İran hava sahasında temas kesildikten sonra düştüğü belirlenen Başaran Holding'e ait Challenger 604 tipi iş jetinde bulunanların kimlikleri belirlendi.

UÇAKTA BULUNANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Dubai'den Türkiye'ye gelirken İran hava sahasında temas kesildikten sonra düştüğü belirlenen Başaran Holding'e ait Challenger 604 tipi iş jetinde bulunanların kimlikleri belirlendi. Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet ile Beril Gebeş'in kullandığı jette hostes olarak da Eda Uslu'nun görev yaptığı anlaşıldı.
ÜNLÜ TASARIMCI LİANA HANANEL DE UÇAKTAYDI
Başaran Holding'e ait uçakta bulunan yolcuların Başaran Holding'in kızı Mina Başaran'ın yanısıra Liana Hananel, Zeynep Coşkun, Jasmin Baruh, Aslı İzmirli, Ayşe And, Sinem Akay ve Burcu Urfalı oldukları öğrenildi.
ÜNLÜ TASARIMCI LİANA HANANEL DE UÇAKTAYDI
Yolculardan Liana Hananel'in, alarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği ettiği bikini markası Lily And Rose'un kurucusu olduğu belirlendi.
JET DÜŞMEDEN ALEV ALMIŞ
İran medyası, uçağın İran'ın orta-batı kesiminde Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin merkezi olan Şehrekürd (Shahrekord) kenti civarında düştüğü bilgisini paylaştı. Uçağın düştüğü alana sevk edilen arama-kurtarma ekiplerinin bölgenin engebeli olması nedeniyle güçlükle ilerleyebildikleri ifade edidi. İran yerel medyasının görgü tanıklarının ifadelerine dayandırarak verdikleri bilgilerde, uçağın düşmeden önce alev aldığı ve enkazının bulunduğu alandan dumanların yükseldiğini bildirdi.
İRAN DEVLET TELEVİZYONU: ENKAZA ULAŞILDI, KURTULAN YOK
İran Devlet Televizyonu güçlükle sürdürülein arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk ekibin düşen Türk uçağının enkazına ulaşıldığını duyurdu. Devlet televizyonu, uçakta bulunan 11 kişinin de hayatlarını kaybettiğini aktardı.
İran Acil Durum Sözcüsü Mücteba Haledi de enkazın bulunduğu yerde çıkan yangın nedeniyle cesetlerin kimliklerinin belirlenmesinin çok güç olduğunu belirtti.

Ekber KARABAĞ / TAHRAN, (DHA)-

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