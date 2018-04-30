HABER

Türk rock müziğinin yıldızları Eskişehir’de bir araya geliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

TÜRK rock müziğinin yıldızları, Eskişehir’de gerçekleşecek “EskiFest”te müzikseverlerle buluşacak.

Türk rock müziğinin yıldızları Eskişehir’de bir araya geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK rock müziğinin yıldızları, Eskişehir’de gerçekleşecek “EskiFest”te müzikseverlerle buluşacak.

Tepebaşı’ndaki Eskişehir Mola Tesisleri’nde 4-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festivalde, Teoman, Mor ve Ötesi, Athena, Hayko Cepkin, Selda Bağcan & Boom Pam’in de aralarında olduğu 21 sanatçı sahne alacak. Umut Kuzey önderliğinde gerçekleştirilecek festivalde müzikseverlere 3 gün boyunca kamp imkânı da sunulacak.

“1.5 MİLYON GENCE FESTİVAL RUHUNU YAŞATMAYI HEDEFLİYORUZ”

_Ankara, Adana, Samsun, Mersin, Kuşadası ve Zeytinli’de geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği müzik festivalleriyle 100 binlerce genci Türkiye’nin önde gelen sanatçılarıyla bir araya getiren Umut Kuzey, bu yıl EskiFest ile festival sezonuna start verdiklerini belirterek, “_Anadolu’dan festivallerimize katılamayan gençlerin de festival ruhunu görmeleri için, festivalleri farklı şehirlere yaymayı kendimize misyon edindik. _Geçtiğimiz yıl_gerçekleştirdiğimiz 6 festivalde toplam 500 binin üzerinde genç arkadaşımız bir araya geldi. Bu yıl Eskişehir, Antalya, Edirne, İstanbul ve İzmir’de de festivaller yapacağız. 1.5 milyon genç arkadaşımıza festival ruhunu yaşatmayı, yeni neslin sosyokültürel yapısına bir nebze katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

EskiFest'te sahne alacak sanatçılar şöyle:

-4 Mayıs Cuma-

Mor ve Ötesi

Hayko Cepkin

Pinhani

Yeni Türkü

Tuna Kiremitçi

Niyazi Koyuncu

What da Funk

-5 Mayıs Cumartesi-

Athena

Feridun Düzağaç

Manga

Vega

Adamlar

Sena Şener

Set

-6 Mayıs Pazar-

Teoman

Selda Bağcan & Boom Pam

Büyük Ev Ablukada

Ezhel

Umut Kuzey

Pera

Piiz

Türk rock müziğinin yıldızları Eskişehir’de bir araya geliyorTürk rock müziğinin yıldızları Eskişehir’de bir araya geliyorTürk rock müziğinin yıldızları Eskişehir’de bir araya geliyor

Abdullah Gül siyasi mevta oldu!Abdullah Gül siyasi mevta oldu!
Manisa'da gece yarısı depremManisa'da gece yarısı deprem
Abdulllah Gül aday olacak mı? Açıklama geldiAbdulllah Gül aday olacak mı? Açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

İlginizi Çekebilir

Korkunç son! Kötü haber geldi

Korkunç son! Kötü haber geldi

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı

Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

İstanbul'da bakıcı dehşeti! Şoke eden görüntüler

İstanbul'da bakıcı dehşeti! Şoke eden görüntüler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı! Tarih verildi 81 ilde yağmur bekleniyor

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı! Tarih verildi 81 ilde yağmur bekleniyor

Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi

Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi

Kül tablasıyla yaralamaya 1.5 yıla kadar hapis istendi

Kül tablasıyla yaralamaya 1.5 yıla kadar hapis istendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.