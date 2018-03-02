Türk Silahlı Kuvvetleri terör mevzilerini bombalıyor

Kilis’ten fırtına obüs topları ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile Afrin’deki terör örgütü YPG/PKK hedefleri vurulmaya devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSÖ) askerlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalında ilerleyişi sürüyor. Akşam saatlerinden itibaren Kilis sınırında konuşlu ÇNRA ve fırtına obüs topları, Afrin kırsalındaki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini, barınak ve sığınaklarını yoğun ateş altına aldı. Atılan top mermilerinin izleri Kilis kent merkezinden de çıplak gözle izleniyor.
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