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Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes beldesinin kontrol altına alındığını açıkladı.

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 20:02 | Son Güncelleme

IHAAW195529-ASA/08-03-2018 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes beldesinin kontrol altına alındığını açıkladı. 08.03.2018 19:55:29 TSI NNNN

IHAAW195529-ASA/08-03-2018

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes beldesinin kontrol altına alındığını açıkladı.

08.03.2018 19:55:29 TSI
NNNN

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