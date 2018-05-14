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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Deniz Aslanı 2018'de gövde gösterisi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 16:53 | Son Güncelleme

YÜK GEMİSİNDEKİ KAZAZEDELER KURTARILDI Ege Denizi'nin uluslararası sularında, Türkiye'nin en kapsamlı icra ettiği Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın sabah gerçekleştirilen ilk aşamasında, batmakta olan, içerisinde göçmenler ile mürettebat bulunan yük gemisinden acil yardım sinyalinin gelmesiyle yapılacak arama kurtarma senaryosu hayata geçirildi.

YÜK GEMİSİNDEKİ KAZAZEDELER KURTARILDI Ege Denizi'nin uluslararası sularında, Türkiye'nin en kapsamlı icra ettiği Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın sabah gerçekleştirilen ilk aşamasında, batmakta olan, içerisinde göçmenler ile mürettebat bulunan yük gemisinden acil yardım sinyalinin gelmesiyle yapılacak arama kurtarma senaryosu hayata geçirildi. İlk olarak saat 09.40'da, Ankara'daki Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü'ndeki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne uydu sistemiyle acil durum sinyali ulaştı. Sinyalin alınmasının ardından, Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, çalışma başlatması için görevlendirildi. Harekete geçen Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, kazazede sayısının çok olmasını da göz önünde bulundurarak senaryo dahilinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden hava ve deniz desteği istedi. EKİPLER GÖREVLENDİRİLDİ Kurtarma çalışmalarının bu bölümü için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama kurtarma uçağı ve helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG Umut, TCSG Dost Arama Kurtarma Gemileri, iki bot, bir arama kurtarma uçağı ve iki helikopter görevlendirildi. Bu arada, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar da olay yeri komutanı olarak görevlendirildi. Bölgeye gönderilen Hava Kuvvetleri'ne bağlı Casa tipi uçak, ilk olarak kazazedelerin bulunduğu yeri tespit etti. Gemi kazazedelerin bulunduğu bölgeye doğru yola çıkarken, uçak da yaklaşık 20 metreye kadar alçalarak işaret fişekleri bıraktı. Koordinasyon merkezinin görevlendirdiği Cougar tipi arama kurtarma helikopterindeki ekipler de, yaklaşık 3 metreye kadar su yüzüne alçalıp kurtarma botlarındaki kazazedeleri kurtardı. Ardından fırkateynden denize indirilen zodyak botla, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir helikopter ile Arama Kurtarma Gemisi ve botlar da, diğer kazazedeleri, bulundukları bölgelerden kurtardı. Kurtarma botlarından ve can sallarından alınan kazazedeler ile mürettabata ilk müdahaleler, helikopterlerde ve gemilerde yapıldı. Yaralıların daha sonra en yakın hastanelere helikopterlerle nakilleri sağlandı. Yine bazı yaralıların tedavileri ise Umut Gemisi'ndeki harp hastanesinde yapıldı. Denizcilerin 'Mavi Vatan' olarak adlandırdığı sularda gerçekleştirilen tatbikatın ilk safhası, başarıyla tamamlandı. Kurtarma tatbikatında görev alan ekipler, üstün başarılarıyla göz doldurdu. Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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