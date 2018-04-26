HABER

Türk yapımı animasyon filmi "Renkli Balık - Yeni Dünyalar Kâşifi” sinemaseverlerle buluşuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 10:29 | Son Güncelleme

SENARİSTLİĞİNİ ve yönetmenliğini Burhan Gün’ün üstlendiği Türk yapımı animasyon filmi Renkli Balık "Yeni Dünyalar Kâşifi" 4 Mayıs’ta vizyona girecek.

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SENARİSTLİĞİNİ ve yönetmenliğini Burhan Gün’ün üstlendiği Türk yapımı animasyon filmi Renkli Balık "Yeni Dünyalar Kâşifi" 4 Mayıs’ta vizyona girecek.

Tüm animasyon ve post prodüksiyon işlemlerini Digiflame’in üstlendiği, Fikrigün Film ve Bros Film ortak yapımcılığında çekilen Renkli Balık “Yeni Dünyalar Kâşifi” 4 Mayıs Cuma günü seyircinin beğenisine sunulacak.

Yaklaşık bir yılda tamamlanan filmin baş kahramanı “Renkli”nin su altındaki fantastik dünyası seyirciye görsel bir şölen sunarken, Kapadokya, Pamukkale, Galata Kulesi, Aspendos ve Mardin şehri gibi Türkiye’deki önemli kültürel miraslara da filmde yer veriliyor.

Türk yapımı animasyon filmi Türk yapımı animasyon filmi

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'
20 yeni üniversite geliyor!20 yeni üniversite geliyor!
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısıAvrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Fatih’teki gaspçı dehşetinin kamera görüntüsü ortaya çıktı

Fatih’teki gaspçı dehşetinin kamera görüntüsü ortaya çıktı

Fatih’teki cinayetin şüphelisi gözaltına alındı

Fatih’teki cinayetin şüphelisi gözaltına alındı

Servis minibüsü 20 metreden uçtu

Servis minibüsü 20 metreden uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.