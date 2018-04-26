Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SENARİSTLİĞİNİ ve yönetmenliğini Burhan Gün’ün üstlendiği Türk yapımı animasyon filmi Renkli Balık "Yeni Dünyalar Kâşifi" 4 Mayıs’ta vizyona girecek.
Tüm animasyon ve post prodüksiyon işlemlerini Digiflame’in üstlendiği, Fikrigün Film ve Bros Film ortak yapımcılığında çekilen Renkli Balık “Yeni Dünyalar Kâşifi” 4 Mayıs Cuma günü seyircinin beğenisine sunulacak.
Yaklaşık bir yılda tamamlanan filmin baş kahramanı “Renkli”nin su altındaki fantastik dünyası seyirciye görsel bir şölen sunarken, Kapadokya, Pamukkale, Galata Kulesi, Aspendos ve Mardin şehri gibi Türkiye’deki önemli kültürel miraslara da filmde yer veriliyor.
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