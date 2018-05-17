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Türkan Saylan ölümünün 9'uncu yılında Maltepe’de anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Onursal Başkanı Prof.

Türkan Saylan ölümünün 9'uncu yılında Maltepe’de anıldı

İSTANBUL, (DHA)- ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 9. yılında Maltepe’de adının verildiği kültür merkezinde anıldı. Yazar ve UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Ayşe Kulin, Saylan’ın hayatını kaleme aldığı, 'Türkan/Tek ve Tek Başına' isimli biyografi romanın çıkış öyküsünü katılımcılarla paylaştı.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki anma etkinliğinde konuşan yazar Ayşe Kulin, Saylan’ın, kendisi hakkında bir biyografi yazmasını istediği zaman 'hayır' dediğini ifade etti. Dört oğlu dışında kimsenin biyografisini yazmayı istemediğini anlatan Kulin, “Türkan Hoca’yı tanıdıktan sonra onun ölüme yaklaştığını gördüğüm vakit üzüldüm. Kıymetini büyük bir kısmımız bilemedik. Ben de sözümü geri aldım. ÇYDD ve kardelenlerle ilgili kitap yazmıştım ama cüzzamlılarla ilgili kitap yazayım dedim. Başladık yazmaya fakat onun ömrü vefa etmedi, tamamlayamadım. Ölümünden sonra çok yakın arkadaşı, çocukluğunu beraber geçirdiği sınıf arkadaşı Gökşin Hanım beni arayarak, bende bir emaneti var dedi. Onların ortaokuldan beri yazıştıkları mektupları getirdi. Böylece başlamış olduğum romanın teması değişti. Çok daha özeline girerek, çok daha yakından, çocukken büyürken genç kızken kafasının ruhunu kalbini o mektupları okuyarak çıkararak bu kitabı kaleme aldım” dedi.

“İÇİMDE HEP BİR UKDE KALDI”

Türkan Saylan’a dair içinde hep bir ukde kaldığını ifade eden Kulin, “Onu çok geç tanıdım. Her ikimizde, orta yaşı geride bıraktığımız bir dönemde tanıştık. Kardelenleri yazdığım sene o vesileyle. Birbirimizi tanıdıkça gördük ki, keşke yılar önce tanışsaymışız” diye konuştu. Kulin, söyleşinin ardından katılımcılara kitabını imzaladı.

(FOTOĞRAFLI)

Türkan Saylan ölümünün 9'uncu yılında Maltepe’de anıldıTürkan Saylan ölümünün 9'uncu yılında Maltepe’de anıldı

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