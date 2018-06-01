HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Türkan Şoray'ın adı kültür merkezine verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 16:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, Yeşilbahçe Mahallesi'nde inşaatı devam eden çok amaçlı gösteri merkezine Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın adını verdi.

Türkan Şoray'ın adı kültür merkezine verildi

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, Yeşilbahçe Mahallesi'nde inşaatı devam eden çok amaçlı gösteri merkezine Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın adını verdi. Karar Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alındı.
Muratpaşa Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı, belediye kültür salonunda yapıldı. Mecliste, Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşilbahçe Mahallesi'nde inşaatı devam eden çok amaçlı gösteri merkezine Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray adının verilmesi kararlaştırıldı.
Aynı zamanda 1964 yılında ilk kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Acı Hayat'taki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi olan Şoray'ın adının verilmesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
KÜLTÜR MERKEZİNİN ÖZELLİKLERİ
Muratpaşa Belediyesi'nin 17 milyon 849 bin TL yatırımla hayata geçirdiği Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin temeli geçen yıl temmuz ayında atıldı. Projesi, Mimarlar Odası Antalya Şubesi'yle düzenlenen yarışmayla elde edilen ve aynı zamanda opera ve tiyatro için tasarlanan Kültür Merkezi, 5 bin 420 metrekare inşaat alanına sahip.
Zemin katta 479, balkon ve 1'inci katta 179 kişi olmak üzere 658 kişilik seyirci kapasiteli salonlara sahip merkezde ayrıca otopark, enstrüman ve sahne depoları, orkestra, prova, aksesuar, yönetim odaları, kulis, atölye, fuaye-sergi salonu, sanat sokağı ve sosyal etkinlik terası da yer alıyor.
İki ana taşıt ve yaya aksı üzerinde konumlandırılmasıyla aynı zamanda kent mimarisi için de köprü görevi gören Kültür Merkezi'nde fuayenin, atölye ve prova salonlarının konumlandırılması kent sakinleri ile salon kullanıcılarını buluşturacak şekilde tasarlandı.

FOTOĞRAFLI

Türkan Şoray'ın adı kültür merkezine verildi

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Başından vurulan kadın öldü; karnındaki bebeği kurtarıldıBaşından vurulan kadın öldü; karnındaki bebeği kurtarıldı
Bisikletli tacizci adliyedeBisikletli tacizci adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.