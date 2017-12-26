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Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 13:15 | Son Güncelleme 49 dakika önce

Bugün saat 06.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler kaydedildi. İstanbul Esenyurt, Şırnak, Gaziantep, Hatay, Ankara Çubuk ve Tokat Turhal'da da aynı saatte çekilen benzer görüntüler kafaları karıştırdı ve büyük merak uyandırdı. Mynet WhatsApp hattına olaya ilişkin dikkat çeken fotoğraflar gönderen Hüseyin Kodal, "Ufo olduğuna eminim çünkü o yuvarlak çemberin içerisinden devasa büyüklükte bembeyaz ışık saçan bir cisim geçti" dedi.

Semih Kurt'un cep telefonu ile çektiği fotoğraf ve videoda, terminal binası tarafında oluşan ışıklar dikkat çekti. Bu arada Pendik-Ataşehir ve Tuzla ’da vatandaşlar aynı ışık huzmesini çekerek sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.

Sabiha Gökçen’de kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu. Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti. Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX'e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.

İstanbul - Esenyurt

AYNI IŞIK BİRÇOK İLDE GÖRÜLDÜ

Bugün saat 06.30 sıralarında gökyüzünde oluşan ışık İstanbul’un yanı sıra Şırnak, Gaziantep, Hatay'ın Dörtyol İlçesi, Ankara Çubuk ve Tokat Turhal’da da görüntülendi. Işığı gören vatandaşlar cep telefonuyla ışığın fotoğraf ve videosunu çekti. Ankara Çubuk’ta yaşayan Çetin Durmaz, "Aynı bir deniz anası gibiydi ışık. Işık bir çemberin içindeydi. Sonra görüntüdeki gibi yavaş yavaş toz gibi genişleyerek dağıldı" dedi.

0530 946 95 00 numaralı Mynet WhatsApp hesabımıza yollanan görüntüler de olayın tüm Türkiye'de benzer saatlerde yaşandığını gözler önüne serdi.

Gaziantep

'UFO OLDUĞUNA EMİNİM'

WhatsApp hesabımıza ulaşan ve Ankara'da yaşayan Hüseyin Kodal, olayı sabah 06.30 sıralarında yaşadığını belirterek, "Sabah olayı orada bulunan taksiciyle izledik. Ufo olduğuna eminim çünkü o yuvarlak çemberin içerisinden devasa büyüklükte bembeyaz ışık saçan bir cisim geçti ve sonradan o geçit kapandı ve yavaş yavaş kayboldu" dedi.

Ankara

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Gaziantep hatay Esenyurt görüntü Ufo sosyal medya Ankara Sabiha Gökçen Havalimanı

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
adam ufo profösörü! eminim demiş. neye göre eminsin daha önce ufo mu tespit edildi. halkanın içinde cisim geçince demek ki ufo oluyor :) iki el yapımı araç olamaz :(
Göktaşı gören masum köylüler.
Olabilirlik %90
bence kedi
meteorolojik bir çalışma olabilir
NE KORKUYONUZ..REYİSS Bİ EYYYYY...ÇEKER...OLURR BİTERRR..?!!..
He He ufo ben burdayım diye bi selektor yapmamış bu ülke ne ara bu kadar cahil kaldı aziz nesin demişti gerçi birde göç aldı normal
tas mas atmasinlarda ufoya savas cikmasin
la iyi flaşı açmamışsın flaşı açsaydın hiçbişey göremezdin sonra ufo gördüm flaşı açınca kayboldu diye kendini yerdin
ne işiniz var burada aklknızı başınıza alın
Elon Musk'ın ülkemize neden geldiği belli oldu :)))
aynı olayı 2012 de Hatay'da yaşadım çevre birçok ülkede gozlemlenmisti Rusyanin nükleer bir silah denemesi olduğu açıklanmıştı tehlikeli olmayan bir denemeydi
sanki ufo nedir biliyorlar UFO görmüşmüşler
uzunyol şoförlüğü yaptigim yillardi antalya burdur arasinda sabah saat 4 gibi ydi hic unutmam eski acigol uzerinde sagimdan 15 dakika seyretti en kisa mesafeden o devirlerde goruntulu cep yoktu cekemedim yil 1998di
düngece birinci işaret diye yazıldı bu ..işin icinde bulunanlar anlar ancak bunu..
kedidir kedi
drone olabilir mi .
haarp bu. 2018 de deprem olucak
UFO gören masum köylü,goccum benim
Böyle bir olay daha önce olmuştu. Sanırım o zaman Rusya nükleer silah denemesi yaptığını açıklamıştı
yahu herhangi bir cin can çekişiyor olamaz mı şaka bir yana space x, nasa, bilmem kaçıncı bölge vs. radara yakalanmayan bir cihazla ülkemizi gözetliyor olabilir. üstün teknoloji onlarda başka geriye fitne kalmıyor meraklandıracak. ben merakımı böyle gideriyorum teşekkür ederim
kış aylarında malum soğuk ufo,lar ortaya çıkar her gün önündeyiz sesimiz çıkmaz hayatında ufo görmemiş BİRDE HAVALİMANI RADARLARI NE DİYOR
çubuklu gördüyse atmıştır hayal kurmayı çok severler timurun hazinesinin peşindeler define diye çubuğun kazılmadık yeri kalmadı.
başımıza taş yağacak hep bu beden dersinde eşofman giyince zina yapmış olan kızların yüzünden...
FETODUR
Ya atmosfere giren bir göktaşı ya da gezegenimize oldukça yakın geçen bir kuyruklu yıldız. UFO diyenler ömründe kaç kez UFO gözlemlemiş de böylesine atıp tutuyorlar merak ettim :)
KEDİDİR KEDİ
hadi hayırlısı uzaylılar baktı tüm dünya akp genel başkanından kurtulamıyor yardıma geldiler
Birisi balistik füze denemiş. Ufo falan değil kıtalar arası balistik füzeler atmosfer dışından uçarlar bizimkilerde balistik füzeyi ufo sanmış :)
Kainatta insanlar ve cinlerden başka bir şey yok. Yormayın kafanızı. Uzaylıya inanmak Yaradanı ve peygamberini, kitaplarını inlar etmektir
beyninizde neden ufoları yuvarlak ışıklı ve uzaylı diye tabir ettiğiniz görüntülere dönüştürüyorsunuz belki de uzayda yaşayan canlılar düşündüklerimizden daha farklı bi şekilde olamaz mı❗️
Balistik füze olabilir , inşallah UFO dur ama :D
Geçtiğimiz ay Çin'in 8.5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1 Dünya'ya doğru düşüşe geçmiş ve parçalarının birkaç ay içinde Dünya'ya çakılacağı söylenmişti. Yani bu olasılığı da ekleyince ya atmosfere giren bir göktaşı, ya gezegenimizin yakınından geçen bir kuyruklı yıldız ya da Tiangong-1'in parçaları veya kendisi olabilir. Dünya'ya her yıl 60.000-65.000 meteorun düştüğü bir güneş sistemindeyiz. Bu gibi olaylar sonrası UFO'lar akla gelen son ihtimal olmalı.
hah işte sonunda geldiler daha fazla dayanamadılar dünya elden gidiyor çare uzaylılar
Bizzat şahit oldum 06:400 küçükçekmece gölü üzerinde 2 dk sürdü sürmedi, büyük ihtimalle bir geçit açıldı ve ordan ortadki obje kayboldu. Daha sonra sadece dumanları kaldı. Çok acayipti
hıhı aynen yoda gelmiş hatta görüntülü konuştuk.
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