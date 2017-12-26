Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

Semih Kurt'un cep telefonu ile çektiği fotoğraf ve videoda, terminal binası tarafında oluşan ışıklar dikkat çekti. Bu arada Pendik-Ataşehir ve Tuzla ’da vatandaşlar aynı ışık huzmesini çekerek sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.
Sabiha Gökçen’de kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu. Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti. Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX'e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.
İstanbul - Esenyurt
AYNI IŞIK BİRÇOK İLDE GÖRÜLDÜ
Bugün saat 06.30 sıralarında gökyüzünde oluşan ışık İstanbul’un yanı sıra Şırnak, Gaziantep, Hatay'ın Dörtyol İlçesi, Ankara Çubuk ve Tokat Turhal’da da görüntülendi. Işığı gören vatandaşlar cep telefonuyla ışığın fotoğraf ve videosunu çekti. Ankara Çubuk’ta yaşayan Çetin Durmaz, "Aynı bir deniz anası gibiydi ışık. Işık bir çemberin içindeydi. Sonra görüntüdeki gibi yavaş yavaş toz gibi genişleyerek dağıldı" dedi.
0530 946 95 00 numaralı Mynet WhatsApp hesabımıza yollanan görüntüler de olayın tüm Türkiye'de benzer saatlerde yaşandığını gözler önüne serdi.
Gaziantep
'UFO OLDUĞUNA EMİNİM'
WhatsApp hesabımıza ulaşan ve Ankara'da yaşayan Hüseyin Kodal, olayı sabah 06.30 sıralarında yaşadığını belirterek, "Sabah olayı orada bulunan taksiciyle izledik. Ufo olduğuna eminim çünkü o yuvarlak çemberin içerisinden devasa büyüklükte bembeyaz ışık saçan bir cisim geçti ve sonradan o geçit kapandı ve yavaş yavaş kayboldu" dedi.
Ankara
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