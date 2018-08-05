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Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 14:37 | Son Güncelleme

Türkiye'yi sarsan hırsızlık olayında flaş bir gelişme yaşandı. Meme başı akıntısının tanısında ultrason, mamografi ve MR'a göre çok daha net sonuç veren cihazı, çalınan otomobili ile birlikte hırsızlar tarafından çalınan Prof. Dr. Ömer Bender, hırsızlara seslendi...

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

Cihazın araçtan daha önemli olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bender, "Pazartesi iki hastamla randevum var. Ve çok zorlanacağım o cihaz olmadan yöntemi uygulamak için. Hadi aracı çaldılar, ama bilgisayar çantamı ve o cihazı bir şekilde bana ulaştırmalarını arzu ediyorum" dedi. Prof. Bender, cihazı şimdiye kadar 1500 hastada kullandığını belirterek, "Hiç bir şekilde teşhisi konulamayan 60 civarında çok erken evre meme kanseri yakaladım, ki ultrasonda, mamografide, MR'da hiçbir şekilde yakalanması mümkün olmayan meme kanseri yakaladım" dedi.

6 YIL ÖNCE SES GETİREN ÇALIŞMA

Türkiye'de, Prof. Dr. Ömer Bender'in geliştirdiği Duktoskopi yöntemin ile ameliyatsız tedavinin dünyada sadece Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandığı açıklanmıştı. O tarihte yapılan açıklamada, Bender de meme başı akıntısında teşhis ve tedavi için en yeni yöntemin Duktoskopi olduğunu belirterek, şu bilgileri vermişti:

"Duktoskopi, meme süt kanallarının içine 0.5 ve 1.3 milimetre arasında değişen çaplardaki optik sistemlerle girilerek, süt kanallarının içinin görüntülenmesini sağlayan bir endoskopik inceleme yöntemidir. Duktoskopi, akıntının olduğu kanalın genişletilerek kanal içine mikro endoskop yerleştirilmesiyle uygulanıyor. Endeskopun ucundaki kamera yardımıyla kanal içindeki hastalık gözle görülebiliyor. Bu yöntem sayesinde çok ince çaplı süt kanallarının içi görülerek yapısı kontrol edilebiliyor, işlem sırasında süt kanalının içi yıkanarak yıkama sıvısında kanser hücresi olup olmadığı araştırılabiliyor. Ayrıca görüntüleme sırasında şüpheli lezyonlardan parça alınarak hastalığa tam olarak tanı konulması da mümkün. Duktoskopi yöntemiyle, süt kanallarının genişlemesi ve iltihaplanması, süt kanallarındaki iyi huylu tümörler, süt kanallarının kirlenmesi ve meme kanseri hastalıkların önceden saptanabiliyor. " (DHA)

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doktor hırsızlık meme başı akıntısı cihaz ömer bender

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Koskoca Türkiye Cumhuriyeti bu aletten alamıyor prof.alıyor.Siz yol yapın köprü yapın anca. Ekonomik kriz geldi kemirin şimdi yolları
Bu ülkeden hiçbir şey olmaz.
Azıcık insanlik varsa icinizde getirin sizinde evladiniz ananiz babaniz var araba neyse insanlik icin cihaz önemli bunun vebali ödenmez
Kıymetli hırsız arkadaşlardan rica ediyorum, lütfen cihazı en yakın camiye bırakın. Arabayı nasılsa polis bulur.
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