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Türkiye'de bulunmayan siyah kuğu için Akut ekibi seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 04:44 | Son Güncelleme

Bodrum’da sahile gelen siyah kuğu görenleri şoke etti. Türkiye’de bulunmayan bir cins olan siyah kuğu yetkilileri alarma geçirdi. Akut ekipleri kuğuyu bulmak için seferber oldu.

Bitez sahilinde oturan vatandaşlar karşılarından siyah renkli kuğu görünce şoke oldu. Kuğunun bitkin halde olduğunu söyleyen vatandaşlar fotoğrafını çekip Yaban Hayatı koruma kuruluna gönderdi. Görüntüleri inceleyen Yaban Hayatı Koruma Kurulu yetkililer gözlerine inanamadı. Türkiye’de bulunmayan bir cins olan Siyah kuğu için Akut ekibini arayarak yardım istedi.

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GECE YARISI OPERASYON

Bodrum Akut ekibi siyah renkli kuğu için arama kurtarma çalışması başlattı. Gece yarısı yapılan operasyonda siyah kuğu için deniz ve sahil kenarı didik didik arandı. 7 kişilik ekiple Bitez sahiline ve deniz arayan Akut ekibi vatandaşlardan bilgi alarak kuğunun gittiği yönde ilerlemeye başladı. Yaklaşık 4 saat süren arama sonucunda kuğunun izine rastlanmadı. Kuğuyu son olarak sahil kenarında gören vatandaşlar ise havanın kararmasıyla birlikte kuğunun gözden kaybolduğunu ve durumu Akut ekiplerine bildirdiklerini ifade etti.

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TÜRKİYE'DE SİYAH KUĞU TÜRÜ BULUNMUYOR

Akut Lideri Sadettin Uslu operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi "Akşam saatlerinde bir ihbar aldık. Denizde siyah renkli bir kuğunun mahsur kaldığı bilgisini verdi. Bizde 7 kişilik ekibimizle Bitez sahiline gelerek arama çalışması başlattık. Arkadaşlarımız sahil boyunu taradı ve denizden arama çalışmaları sürüyor. Siyah renkli kuğu Türkiye'de bulunan bir tür değil. Avustralya kıtasında bulunduğu biliyor. Buraya nasıl ve nereden geldi bilgimiz yok" dedi.

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EGE DENİZİ'NDE KARA KUĞU

Türkiye’de cinsi bulunmayan Kara kuğu olarak bilinen kuğu türünün Ege Denizi'ne nasıl geldiği ile ilgili yetkililer çalışma başlattı. Avustralya ülkesinin özellikle güney kısımlarında bulunana kuğu tamamen siyah renkli olması ile biliniyor. Boyu 1 ila 1,5 metre arasında olan kara kuğunun ağırlığı ise 4 kilo ile 9 kilo arasında değişmekte. Kuğunun en büyük özelliği ise kendi cinsinde boynu en uzun olan kuğu olduğu öğrenildi.

(İHA)

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bodrum Ege Denizi Siyah Kuğu kara kuğu AKUT

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