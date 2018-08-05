Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender'in arkadaşları, yüzlerce kişinin hayatını etkileyebilecek aleti bulabilmek için Twitter'dan aracın plakasını paylaştı ve vatandaşlara görmeleri halinde polise haber vermeleri çağrısında bulundu.

EN SON AVCILAR'DA GÖRÜLDÜ

Başakşehir'de meydana gelen olayda; kimliği belirsiz iki kişi Prof. Dr. Ömer Bender’e ait 34 HR 6551 plakalı otomobile plakası alınamayan bir başka araçla çarptı. Doktor, otomobilden inerek hasar olup olmadığını incelemek isterken, iki kişi lüks otomobili alıp kaçtı. Otomobil ile kaçan kişiler kısa sürede olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine polis ekipleri peşine düştü. Polis ekipleri, Başakşehir'den çalınan otomobili Esenyurt’ta kadar kovaladı ancak bulunamadı. Araçta meme kanseri olan hastalarında memeyi almadan tümörü çıkartmaya yarayan, uzman cerrahın 6 yıl önce geliştirdiği, tıp dünyasında büyük ilgi çeken aletin de bulunduğu belirtildi.

Araç ile ilgili tüm ilçelere bilgi verilirken, otomobilin en son Avcılar’daki Tahtakale Mahallesi’nde görüldüğü, soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edildi. (DHA)



