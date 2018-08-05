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Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 08:11 | Son Güncelleme

Türkiye bu hırsızlık haberiyle sarsıldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender’in 6 yıl önce 'meme başı akıntısı'nı memeyi almaksızın ameliyat etmek için kullanmaya başladığı, Türkiye'de sadece bir tane bulunan tıbbi aletin bulunduğu arabası çalındı.

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender'in arkadaşları, yüzlerce kişinin hayatını etkileyebilecek aleti bulabilmek için Twitter'dan aracın plakasını paylaştı ve vatandaşlara görmeleri halinde polise haber vermeleri çağrısında bulundu.

twitter

EN SON AVCILAR'DA GÖRÜLDÜ

Başakşehir'de meydana gelen olayda; kimliği belirsiz iki kişi Prof. Dr. Ömer Bender’e ait 34 HR 6551 plakalı otomobile plakası alınamayan bir başka araçla çarptı. Doktor, otomobilden inerek hasar olup olmadığını incelemek isterken, iki kişi lüks otomobili alıp kaçtı. Otomobil ile kaçan kişiler kısa sürede olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine polis ekipleri peşine düştü. Polis ekipleri, Başakşehir'den çalınan otomobili Esenyurt’ta kadar kovaladı ancak bulunamadı. Araçta meme kanseri olan hastalarında memeyi almadan tümörü çıkartmaya yarayan, uzman cerrahın 6 yıl önce geliştirdiği, tıp dünyasında büyük ilgi çeken aletin de bulunduğu belirtildi.

Araç ile ilgili tüm ilçelere bilgi verilirken, otomobilin en son Avcılar’daki Tahtakale Mahallesi’nde görüldüğü, soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
peki hocam o aletin senin aracinda ne isi vardi
Madem 1 tane var aletin arabada ne işi var? Hastanenin cihazı hastaneden neden çıkarılıyor? Arabada meme cerrahisi mi yapıyor doktor bey?
Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Demiş hz peygamber...
ver mehteri ver ülkeye bak şaka gibi !
o işte var bir mevzu bilerek yapılmış bir olay gem vuracaklar hemde arabayı alıp kacacaklar tezgahı kurmuşlar hayırlı olsun doktor
Madem o kadar önemli alet birkaç tane daha alsaydınız yada kendi icadınızsa üretip dünyaya satsaydınız adı üzerinde hırsız bu çalarmı çalar.
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