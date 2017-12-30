Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda aranan bin 187 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortaklaşa vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmelerinin sağlanması, başta asayiş, narkotik ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması amacıyla dün 81 ilde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-9" gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile birim amirleri, uygulamayı Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak takip etti.

Uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden 14 bin 584 ekipte görevli 80 bin 757 personel katıldı. Uygulamada, 305 dedektör köpek, 33 hava ve 70 deniz aracı kullanıldı.

Personel sayısının bugüne kadar yapılan uygulamalarla kıyaslandığında en yüksek sayı olduğu belirtildi.