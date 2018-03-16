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Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 07:00 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 25 kişiyi yakalamak için 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 25 kişiyi yakalamak için 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen kişiler için bugün şafak vakti düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler şafak vakti ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. 25 kişiye yönelik operasyonda 18 adrese eş zamanlı girildi. Evlerde bulunan şüphelileri gözaltına alan ekipler evlerdeki aramalarını sürdürüyor.

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon

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Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon
2 / 7

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon
3 / 7

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon
4 / 7

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon
5 / 7

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon
6 / 7

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon
7 / 7

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon
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