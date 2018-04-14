Türkiye-İran sınırında çatışma: 1 şehit, 6 yaralı (OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER)

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, biri ağır, 6 asker yaralandı. Çatışmada 1 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralı olarak kaçmaya çalıştığı belirtildi. Doğubayazıt ilçesinde, bir bölümü İran sınırında olan Küçük Ağrı Dağı'na sızmaya çalışan bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu, biri ağır 6 asker yaralandı. Çatışmada 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda teröristin de yaralı olarak kaçmaya çalıştığı belirtildi. Durumu ağır olan asker, Van'a sevk edilirken, 4 yaralı asker ise Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alindı. Bölgeye hava destekli takviye birlikler gönderildi. Çatışmanın devam ettiği öğrenildi.
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