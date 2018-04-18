Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı bitme aşamasına geldi

Yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının koordinesinde TOKİ tarafından yapılan 144 kilometrelik modüler sınır güvenlik duvarı bitme aşamasına geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Iğdır ve Ağrı’nın İran sınır hattında yapılan 144 kilometrelik modüler sınır güvenlik duvarının tamamen bitmesiyle teröristlerin ve kaçakların sınırdan sızmalarının büyük oranda engelleneceği belirtildi. Açıklamada, Iğdır’daki bölümün tamamlandığı Ağrı etabının da yüzde 90 bitme aşamasına geldiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzensiz göçün en önemli mücadele alanlarından biri olduğunu belirterek, "Özellikle sınır duvarları konusuna ağırlık veriyoruz. Ağrı ve Iğdır arasında 144 kilometrelik bir sınır duvarı yapıyoruz. Modüler sınır güvenlik duvarı bitme aşamasına geldi" dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz 7 Ocak tarihinde Iğdır ve Ağrı’ya ziyarette bulunarak bitme aşamasına gelen 144 kilometrelik modüler sınır güvenlik duvarını incelemişti.